Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ

22 октября на территории Азербайджана временами будет идти дождь.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не прогнозируется, однако вечером в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла, днем - 20-24 градуса тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны интенсивные и сильные ливни, грозы и град. В высокогорных районах вероятен снег. Ночью и утром местами будет туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17 градусов тепла, днем - 20-25 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 7-12 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az