От имени журналистов создают фейковые аккаунты в WhatsApp - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Совет печати Азербайджана предупредил о случаях создания поддельных аккаунтов в WhatsApp от имени журналистов и рассылки сообщений с этих аккаунтов.

Как сообщили Day.Az в Совете, в последние дни поступают сведения о создании фальшивых аккаунтов в WhatsApp от имени известных журналистов и отправке с них сообщений различного содержания.

"Из заявлений правоохранительных органов следует, что подобная деятельность осуществляется организованными киберпреступными сетями, действующими за пределами Азербайджана. Эти группы используют алгоритмы искусственного интеллекта и специальное программное обеспечение, чтобы атаковать государственных служащих, сотрудников различных предприятий и организаций, журналистов и других граждан. Несмотря на многочисленные просветительские мероприятия, некоторые граждане по-прежнему становятся жертвами подобных мошеннических действий.

Учитывая, что подобные случаи не ограничиваются отдельными инцидентами и могут перерасти в тревожную тенденцию, Совет печати Азербайджана призывает журналистов и всех работников СМИ проявлять бдительность. Важно не доверять подозрительным сообщениям, даже если они отправлены от имени знакомых людей, не отвечать на них и не распространять их содержание, не проверив подлинность. Особое значение имеет проверка источника и достоверности информации общественно-политического характера. Следует помнить, что сообщения с поддельных аккаунтов направлены на формирование ложного представления о людях, нанесение ущерба их репутации, а также введение общественности в заблуждение", - говорится в заявлении.

Совет печати рекомендовал гражданам, столкнувшимся с подобными случаями, звонить по номеру 102 Министерства внутренних дел и информировать правоохранительные органы.

"Вы также можете обратиться в полицейский участок по месту жительства. Сообщите о случившемся в Национальное агентство кибербезопасности. Направьте информацию об инциденте на электронный адрес [email protected] или позвоните на горячую линию Агентства по номеру 1654.

Информируйте общественность. Если от вашего имени действует поддельный аккаунт, сообщите об этом через свои личные страницы в социальных сетях. Люди должны знать, что сообщения, отправленные с этого аккаунта, не имеют к вам отношения, и не должны воспринимать их содержание как достоверную информацию.

Пожалуйтесь на поддельный аккаунт в WhatsApp. Для этого откройте профиль аккаунта и воспользуйтесь предусмотренной платформой функцией подачи жалобы. Сохраняйте в качестве доказательств скриншоты сообщений, отправленных с фальшивого аккаунта, номер телефона и другие соответствующие сведения. Чтобы добиться блокировки поддельного аккаунта, можно призвать других пострадавших также направить жалобы. Более эффективным может оказаться обращение как минимум 15 человек.

Проверяйте подлинность сообщений альтернативными способами. Если вы получили подозрительное сообщение от имени знакомого человека, свяжитесь с ним по телефону или через другой, заранее известный вам канал связи и уточните достоверность информации.

Журналисты и другие представители СМИ, столкнувшиеся с подобными случаями, также могут проинформировать Медийный совет Азербайджана и обратиться туда за соответствующей поддержкой.

Совет печати Азербайджана призывает журналистов и общественность сохранять бдительность в цифровой среде, проверять источники информации и не допускать распространения возможных провокаций, осуществляемых через поддельные аккаунты", - говорится в обращении.