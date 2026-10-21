В ЦБА разъяснили условия страховых выплат при потере работы

В Азербайджане потеря работы в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия может стать основанием для страховой выплаты по некоторым страховым продуктам. При этом возможность получения выплаты зависит от условий договора и причины прекращения трудовых отношений.

Как передает Day.Az, об этом заявил в среду начальник отдела надзора за страховыми посредниками Центрального банка Азербайджана Рамин Джафаров на тренинге "Роль страхового сектора в финансовой устойчивости", сообщает корреспондент Trend.

По его словам, страхование жизни и общее страхование различаются по видам покрываемых рисков. Если страхование жизни охватывает риски, связанные с жизнью человека, то в рамках общего страхования предлагаются также продукты, предусматривающие страхование кредитов и покрытие рисков, связанных с безработицей.

Р. Джафаров отметил, что некоторые страховые продукты могут покрывать не только финансовые риски, возникающие в результате несчастного случая, заболевания или утраты трудоспособности, но и риски, связанные с сокращением штата и потерей работы. В таких случаях в зависимости от условий договора страхования может компенсироваться потеря дохода.

Начальник отдела подчеркнул, что при принятии решения о страховой выплате важную роль играет основание увольнения.

"Важно, по какой статье произошло увольнение. Например, потеря работы в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия может учитываться в рамках страхового покрытия. Увольнение по собственному желанию работника может не входить в страховое покрытие", - отметил он.

По словам Р. Джафарова, поскольку страховые компании являются коммерческими организациями, при определении условий страховых продуктов они учитывают собственные риски, структуру своих риск-портфелей и возможности по принятию рисков. Поэтому объем страхового покрытия и основания для выплаты определяются правилами конкретного продукта.

Он сообщил, что в настоящее время в Азербайджане одна-две компании предлагают подобные страховые продукты в рамках общего страхования.

"Лицам, желающим воспользоваться этими продуктами, перед заключением договора следует уточнить, на какие случаи распространяется страховое покрытие и какие случаи исключены из него", - сказал он.