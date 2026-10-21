Центр инновационного развития ASAN о результатах пятилетней деятельности

За пять лет деятельности Центр инновационного развития ASAN провел более 850 тренингов, воркшопов и семинаров по более чем 150 темам, охватив свыше 35 тысяч граждан.

Как передает Day.Az, об этом заявила директор Центра инновационного развития ASAN Айсель Джабраилова в среду в интервью журналистам в рамках мероприятия, посвященного пятилетию деятельности Центра, сообщает корреспондент Trend.

По ее словам, одним из основных направлений работы Центра являются тренинги по развитию мягких навыков (soft skills), разработанные с учетом опыта ASAN xidmət.

"Эти тренинги охватывают такие темы, как модель ASAN в обеспечении удовлетворенности граждан, управление эмоциями и временем, коммуникативные навыки и другие", - отметила А.Джабраилова.

Она также подчеркнула, что за время своей деятельности Центр запустил специальные программы по повышению грамотности в области блокчейна и искусственного интеллекта.

"Программа по грамотности в области искусственного интеллекта охватила более 7 тысяч граждан и продолжает реализовываться. Уровень удовлетворенности участников составляет 98 процентов. Что касается направления блокчейна, соответствующие тренинги проводятся уже два года. Более тысячи представителей деловых кругов прошли это обучение", - добавила она.