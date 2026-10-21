ЕС предлагает создать в Азербайджане Национальный торговый портал

Азербайджану необходимо создать Национальный торговый портал, который объединит законодательные требования, информацию о проблемах экспортеров, исследования рынков и консультационные услуги на основе искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в подготовленном при поддержке ЕС отчете "Исследование торгового сектора - развитие торгового сектора Азербайджана: политика, ограничения и возможности".

Как отмечают авторы отчета, экспортеры получают необходимую информацию о требованиях к экспорту из различных источников, включая интернет-ресурсы государственных учреждений, базы нормативно-правовых актов и зарубежные источники. Это приводит к дополнительным затратам времени и ресурсов.

"Разрозненное представление доступной информации, изменения требований и их размещение в различных источниках особенно затрудняют выход на зарубежные рынки для малых и средних предприятий. Для решения этой проблемы целесообразно создать Национальный торговый портал, который станет единым информационным пространством, объединив законодательные требования к экспортерам, торговые процедуры, правила сертификации и условия импорта на зарубежных рынках, исследования рынков, проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры, аналитические модули для наращивания экспортного потенциала и консультационные услуги на основе искусственного интеллекта", - говорится в отчете.

Кроме того, в документе отмечается, что Азербайджан располагает потенциалом для дальнейшего совершенствования по отдельным направлениям Индикаторов упрощения процедур торговли ОЭСР, в частности в части координации между пограничными ведомствами, упрощения процедур и международного сотрудничества.

"Для повышения эффективности упрощения процедур торговли можно разработать отдельный план действий и принять меры по устранению выявленных недостатков. В этой связи для государственных учреждений можно установить конкретные ключевые показатели эффективности, а также ежегодно готовить сравнительные отчеты, сопоставляющие результаты Азербайджана с показателями стран ОЭСР и региона, чтобы выявлять и обозначать сохраняющиеся недостатки", - говорится в отчете.