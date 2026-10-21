TRIPP сможет привлечь дополнительные грузопотоки после ввода в эксплуатацию – ЕС

Маршрут Трампа для международного мира и процветания (TRIPP) сможет привлечь дополнительные грузопотоки после ввода в эксплуатацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в восьмом издании доклада "EU Business Climate Report Azerbaijan 2025/26", финансируемого Европейским союзом и подготовленного консорциумом VM Europe.

"Установление мира в регионе создает условия для развития транзитных маршрутов. Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов через территорию Армении, действовавшие на протяжении нескольких десятилетий. Зангезурский коридор (TRIPP) занимает центральное место в геополитической повестке Южного Кавказа. В настоящее время на нескольких участках ведется строительство и модернизация автомобильных и железных дорог, примыкающих к коридору", - говорится в отчете.

В докладе подчеркивается, что согласованное развитие маршрутов через коридор может существенно сократить время и стоимость перевозок, а также укрепить региональные цепочки поставок.

"По мнению опрошенных европейских компаний, после ввода в эксплуатацию Зангезурский коридор сможет привлечь дополнительные грузопотоки благодаря более короткому времени транзита по сравнению с маршрутом через Поти. Это может существенно укрепить позиции Азербайджана в качестве регионального транспортного узла", - говорится в отчете.

Результаты опроса за 2025/26 год свидетельствуют о в целом положительной оценке транспортной и логистической инфраструктуры Азербайджана европейскими компаниями. Почти половина респондентов (46,3%) заявили, что существующая инфраструктура в достаточной степени отвечает потребностям их бизнеса, а еще 7,5% считают ее явным преимуществом для своей деятельности.

Отметим, что отчет представляет обновленную оценку экономической и деловой среды Азербайджана с точки зрения европейских компаний, работающих на местном рынке. Доклад основан на результатах опросов и углубленных интервью с европейскими предприятиями и рассматривает ключевые факторы, влияющие на инвестиционный климат, отраслевые возможности, ограничения для бизнеса, динамику рынка труда, устойчивое развитие, цифровизацию и более широкую повестку реформ, определяющую траекторию экономического развития Азербайджана.

Напомним, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).