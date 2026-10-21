https://news.day.az/world/1868537.html Во Франции потерпел крушение истребитель, есть погибший Истребитель Mirage-2000D Военно-воздушных сил Франции потерпел крушение на северо-востоке страны, вблизи города Нанси. Как сообщает BFMTV со ссылкой на Вооруженные силы Франции, инцидент произошел вечером 20 октября во время учебного полета в департаменте Мёрт и Мозель, передает Day.Az. Самолет был приписан к авиабазе Нанси-Оше.
Во Франции потерпел крушение истребитель, есть погибший
Истребитель Mirage-2000D Военно-воздушных сил Франции потерпел крушение на северо-востоке страны, вблизи города Нанси.
Как сообщает BFMTV со ссылкой на Вооруженные силы Франции, инцидент произошел вечером 20 октября во время учебного полета в департаменте Мёрт и Мозель, передает Day.Az. Самолет был приписан к авиабазе Нанси-Оше.
В результате катастрофы один из членов экипажа погиб. Поиски второго военнослужащего продолжаются. На месте происшествия проводится масштабная поисково-спасательная операция. Обломки истребителя были обнаружены с помощью беспилотника.
Для установления причин крушения начато расследование.
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