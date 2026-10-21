ЕС отметил роль Среднего коридора в укреплении транзитных позиций Азербайджана

Средний коридор укрепил значение Азербайджана в качестве регионального транзитного узла.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в восьмом издании доклада "EU Business Climate Report Azerbaijan 2025/26", финансируемого Европейским союзом и подготовленного консорциумом VM Europe.

Отчет представляет обновленную оценку экономической и деловой среды Азербайджана с точки зрения европейских компаний, работающих на местном рынке. Доклад основан на результатах опросов и углубленных интервью с европейскими предприятиями и рассматривает ключевые факторы, влияющие на инвестиционный климат, отраслевые возможности, ограничения для бизнеса, динамику рынка труда, устойчивое развитие, цифровизацию и более широкую повестку реформ, определяющую траекторию экономического развития Азербайджана.

"Азербайджан продолжает занимать стратегически важное положение на стыке Европы и Азии, а энергетическое сотрудничество и развитие транспортной связанности остаются центральными направлениями отношений между ЕС и Азербайджаном. В то же время страна проводит более масштабную экономическую трансформацию, направленную на снижение зависимости от углеводородов и укрепление роли ненефтяного сектора экономики. Этот процесс приобретает дополнительную актуальность на фоне меняющейся геополитической обстановки, изменения торговых маршрутов и растущего международного внимания к устойчивости региона, энергетической безопасности и диверсификации цепочек поставок", - говорится в докладе.

По мнению опрошенных европейских компаний, географическое положение Азербайджана, развитие транспортной инфраструктуры и относительно стабильные условия ведения бизнеса остаются одними из важнейших преимуществ страны.

Инвестиционный климат в целом оценивается как удовлетворительный. Европейские компании отмечают позитивные изменения в развитии инфраструктуры, доступности энергоресурсов и возможностей выхода на рынок.

"Транспорт и логистика приобретают все большее значение при оценке экономического потенциала Азербайджана. Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор, укрепило значение страны в качестве регионального транзитного узла. Представители бизнеса в целом признают стратегическую важность инвестиций Азербайджана в железнодорожную инфраструктуру, порты и таможенную систему. Вместе с тем опрошенные компании указывают на узкие места, связанные с эффективностью функционирования транспортного коридора, координацией операционной деятельности и логистическими издержками. Дальнейший прогресс в этой сфере будет иметь решающее значение для полноценной реализации транзитного потенциала Азербайджана и укрепления его позиций в региональных и международных цепочках создания стоимости", - говорится в отчете.

В докладе также подчеркивается растущая роль устойчивого развития и "зеленой" трансформации в экономической повестке страны.

"Азербайджан предпринял заметные шаги по стимулированию развития возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности и формированию имиджа будущего партнера в сфере "зеленой" энергетики. Однако, по мнению европейских компаний, во многих секторах этот переход находится на начальном этапе. Для ускорения соответствующих процессов и создания более благоприятных условий для устойчивых инвестиций потребуются дополнительные стимулы, более четкие регуляторные механизмы и расширение доступа к "зеленому" финансированию", - говорится в отчете ЕС.