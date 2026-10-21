ЕС работает над привлечением инвестиций в стратегические секторы Азербайджана

Европейская комиссия работает над привлечением частных инвестиций европейских компаний в стратегические секторы экономики Азербайджана, в том числе в возобновляемую энергетику.

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, об этом заявила в среду глава представительства Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич в ходе бизнес-форума ЕС-Азербайджан 2026 в Баку, передает Day.Az.

По ее словам, делегация ЕС в Азербайджане совместно с коллегами из Европейской комиссии в Брюсселе работает над содействием европейским частным инвестициям в страну.

"Предсказуемые условия для инвестиций и равные условия конкуренции имеют особое значение для европейских компаний, заинтересованных в инвестировании в Азербайджан. Ранее в октябре Европейская комиссия организовала в Брюсселе круглый стол ЕС-Азербайджан по вопросам бизнеса в сфере "чистой" энергетики с участием европейских деловых ассоциаций. Европейский союз и Азербайджан официально возобновили переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, которое должно заменить действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1999 года", - сказала она.

По ее словам, уже состоялись два раунда переговоров - в Брюсселе и Баку, процесс продолжается.

Глава представительства ЕС подчеркнула, что Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а энергетика продолжает играть центральную роль в двустороннем сотрудничестве. Азербайджан является важным поставщиком энергоресурсов для ЕС, в частности через Южный газовый коридор: "При этом сотрудничество расширяется в сферах возобновляемой энергетики, ветроэнергетики и "зеленого" перехода".

Отметим, что в Баку проходит Бизнес-форум ЕС - Азербайджан, посвященный 30-летию партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном и 10-летию проведения форума. В этом году мероприятие проходит под темой "Объединяя коридоры: связанность и инфраструктура". Основное внимание уделяется развитию транспортной связанности и инфраструктуры, укреплению экономического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, а также расширению региональной торговли и инвестиций.

Программа включает дискуссии высокого уровня, тематические сессии и деловые встречи с участием представителей государственного и частного секторов.