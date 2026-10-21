Мария Шарапова едет в Баку

Известная теннисистка и предпринимательница Мария Шарапова примет участие в инновационном саммите "INMerge", который пройдет в Баку.

Как сообщает Day.Az, саммит состоится 30 ноября - 1 декабря в Бакинском конгресс-центре.

На мероприятии также выступят бывший главный бизнес-директор Google X Мо Гавдат, бывший директор по маркетингу компании Nike Грег Хоффман и лауреат Нобелевской премии по экономике 2025 года Джоэл Мокир.

Отметим, что за свою карьеру Мария Шарапова пять раз становилась победительницей турниров серии "Большого шлема". Представляя Россию на международных соревнованиях, теннисистка 34 раза выигрывала турниры WTA и завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года. В течение 21 недели она занимала первое место в мировом рейтинге.

В 2025 году Шарапова была включена в Международный зал теннисной славы (International Tennis Hall of Fame). После завершения спортивной карьеры она занялась предпринимательской и инвестиционной деятельностью и вошла в совет директоров компании Moncler. Кроме того, Шарапова является автором книги, вошедшей в список бестселлеров The New York Times.