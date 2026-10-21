В Азербайджане насчитывается около 2,3 млн домохозяйств - Бахар Мурадова

В Азербайджане насчитывается около 2,3 миллиона домохозяйств, более 1,3 миллиона из которых составляют семьи с детьми в возрасте до 18 лет.

Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в среду на Семейном форуме в Баку на тему "Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации", сообщает корреспондент Trend.

Она подчеркнула, что роль семьи в обеспечении цифровой безопасности детей незаменима.

"Важно не только защищать ребенка и контролировать использование им интернета, но и учить его делать правильный выбор, критически оценивать информацию, защищать личные границы и свои права.

Для этого родители сами должны учиться, прежде всего прислушиваться к детям и выстраивать с ними доверительные отношения. Они также должны подавать детям пример ответственного поведения в цифровой среде. Благополучие семьи зависит и от здорового образа жизни, психологического комфорта и времени, которое члены семьи уделяют друг другу", - отметила она.

Б. Мурадова подчеркнула, что количество домохозяйств и состав проживающих в них семей, в том числе многодетных семей и семей различных типов, обязывают учитывать эти факторы как при разработке политики, так и при формировании соответствующих механизмов.

"Эти показатели возлагают на каждого из нас ответственность за укрепление института семьи", - сказала она.

По словам председателя Госкомитета, ведомство продолжает работу над Концепцией семьи. Проект уже направляется в соответствующие ведомства, предложения которых будут учтены. После этого состоятся общественные обсуждения документа.