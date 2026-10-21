ЕБРР призвал превратить Средний коридор из транспортного маршрута в экономический коридор

Средний коридор необходимо превратить из транспортного маршрута в экономический коридор, способствующий привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и развитию частного сектора в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду заявила глава Бакинского представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Натали Муравидзе на бизнес-форуме ЕС - Азербайджан 2026.

По ее словам, возможности, которые открывает Средний коридор, выходят далеко за рамки транспортной сферы.

"Основная задача заключается в использовании транспортной связанности для привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития частного сектора во всем регионе.

Развитие инфраструктуры остается важным направлением, однако необходимо устранить существующие узкие места и обеспечить функционирование коридора как единой, эффективной, предсказуемой и коммерчески жизнеспособной системы.

Бизнес не рассматривает отдельные участки маршрута. Для него важны надежность, предсказуемость и затраты на протяжении всего пути", - отметила Муравидзе.

Она выделила три основных приоритета развития Среднего коридора. Первый - целевые инвестиции в устранение ключевых узких мест, включая порты, железные дороги, морскую инфраструктуру и интермодальные объекты.

Вторым приоритетом она назвала цифровизацию и координацию. Значительного повышения эффективности можно добиться за счет гармонизации процедур, улучшения обмена информацией, повышения прозрачности и более тесной координации между всеми участниками.

Третьим направлением должно стать развитие экономической деятельности за пределами транспортного сектора.

"Успех следует измерять не только количеством контейнеров, перевозимых по коридору или через регион. Его необходимо оценивать по объему инвестиций, количеству рабочих мест и деловой активности, которые создает коридор", - подчеркнула она.

Муравидзе отметила, что Средний коридор открывает возможности для развития логистических услуг, создания складских мощностей, расширения переработки и производства, а также создания экспортно ориентированных предприятий. Такие предприятия способствуют формированию добавленной стоимости на местном уровне и более глубокой интеграции региона в мировые рынки.

По ее словам, в регионе уже существует политическая приверженность развитию коридора, а основное внимание теперь все больше сосредоточено на реализации намеченных планов.