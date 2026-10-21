ЕС предложил построить прямую пассажирскую железнодорожную линию к СЭЗ Алят

Европейский союз (ЕС) предлагает построить прямую пассажирскую железнодорожную линию к Свободной экономической зоне Алят (AFEZ) для улучшения транспортной доступности зоны для работников и инвесторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в подготовленном при поддержке ЕС отчете "Исследование торгового сектора - развитие торгового сектора Азербайджана: политика, ограничения и возможности".

Авторы отчета отмечают, что создание СЭЗ Алят является позитивным и стратегически важным шагом для экономического развития Азербайджана, привлечения инвестиций и создания новых деловых возможностей. Вместе с тем, как подчеркивается в документе, для полной реализации потенциала зоны и обеспечения ее долгосрочной конкурентоспособности необходимо учитывать ряд ключевых факторов.

"Одним из таких факторов является обеспечение транспортной доступности зоны для инвесторов, работников и предприятий. Международный опыт показывает, что наряду с выгодным географическим расположением важную роль в формировании конкурентоспособности специальных экономических зон играет эффективное транспортное сообщение с крупными городскими центрами и транспортными узлами. Алят расположен примерно в 65 км от центра Баку и в настоящее время не имеет прямого сообщения с центром столицы посредством метро, паромного или пригородного пассажирского железнодорожного транспорта. Однако успешная работа и долгосрочное развитие СЭЗ Алят во многом зависят от обеспечения ее транспортной доступности для инвесторов, работников и предприятий. В этой связи создание железнодорожного сообщения со станцией "Абшерон", расположенной всего в 7 км от Бакинского центрального железнодорожного вокзала, а затем развитие существующей железнодорожной линии на участке Говсан-Алят для пассажирских перевозок могли бы значительно улучшить транспортную доступность Алята", - говорится в отчете.

Отметим, что СЭЗ Алят, созданная указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 мая 2020 года, расположена рядом с Бакинским международным морским торговым портом, на пересечении международных транспортных коридоров.

Зона ориентирована на привлечение инвесторов, занимающихся производством экспортно ориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью, применяющих инновационные технологии и подходы к работе в соответствии с лучшими международными стандартами.