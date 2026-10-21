Мирзоян заявил о положительном влиянии TRIPP на Армению

Проект TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания") уже оказывает положительное влияние на укрепление мира между Азербайджаном и Арменией с экономической точки зрения.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян 21 октября на заседании Постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания, где обсуждалась ратификация рамочного соглашения между Арменией и США по проекту TRIPP.

По словам министра, развитие экономического сотрудничества и взаимных интересов способствует укреплению мира и стабильности в регионе.

Он отметил, что реализация TRIPP позволит Азербайджану установить транспортное сообщение с Нахчываном через территорию Армении, а также получить дополнительные возможности выхода на международные маршруты. Армения, в свою очередь, сможет использовать транспортную инфраструктуру Азербайджана для развития связей по направлению Север-Юг.

Мирзоян подчеркнул, что соглашение выводит экономическое сотрудничество между Арменией и США на беспрецедентный уровень.

"Это такой уровень экономического сотрудничества между Республикой Армения и США, которого у нас никогда прежде не было. Понятно, что США будут иметь существенное участие и преследовать здесь свои экономические интересы", - заявил он.

Глава МИД сообщил, что для реализации проекта в Армении будет учреждена акционерная компания TRIPP Development Company. Ее учредителями станут Республика Армения и создаваемая в США компания TRIPP Development Company US, которая будет находиться в собственности американского правительства.

Американской стороне будут принадлежать 74% акций совместной компании, Армении - 26%.

Первоначальный срок реализации проекта составит 49 лет. При продлении соглашения еще на 50 лет доля Армении автоматически увеличится до 49%, а американской стороны сократится до 51%. Дополнительных инвестиций со стороны Еревана для этого не потребуется.

При этом Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на распределение акций, ряд важнейших решений компании потребует обязательного согласия Армении.

Это касается изменения контроля над компанией, продажи или передачи акций третьим лицам, заключения крупных финансовых сделок, утверждения условий концессии, создания дочерних структур, а также вопросов национальной безопасности.

По словам министра, TRIPP Development Company займется строительством инфраструктуры и получит концессионные права на ее эксплуатацию и управление.

Отдельно Мирзоян остановился на вопросе суверенитета, подчеркнув, что соответствующее слово используется в рамочном соглашении восемь раз.

Он заявил, что Армения сохранит полную юрисдикцию над инфраструктурой на своей территории, включая обеспечение безопасности, пограничный, таможенный и миграционный контроль, сбор налогов и пошлин, управление государственными информационными системами.

При этом допускается привлечение частных операторов для оказания отдельных услуг по принципу "фронт-офис - бэк-офис". Однако полномочия государственных органов в сфере пограничного и таможенного контроля останутся неизменными.

Мирзоян также сообщил, что после ратификации рамочного соглашения для запуска компании потребуется выполнить еще несколько формальностей, в частности подписать акционерное соглашение и утвердить устав.

По его словам, после завершения этих процедур будут созданы необходимые институциональные условия для начала деятельности TRIPP Development Company.