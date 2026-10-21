Азербайджан предложил связать энергосистемы Туркменистана и Европы

Азербайджан предлагает изучить возможность экспорта электроэнергии, вырабатываемой в Туркменистане, на европейские рынки через свою территорию.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом в среду заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов, выступая на 31-й Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана" (OGT 2026) в Ашхабаде, передает Day.Az.

"Мы считаем, что у Туркменистана также есть потенциал для сотрудничества в электроэнергетике, и вместе с нашими уважаемыми туркменскими партнерами можем изучить возможность экспорта электроэнергии, вырабатываемой в Туркменистане, в европейские страны через Азербайджан", - сказал К.Аббасов.

По его словам, Азербайджан также взаимодействует с Казахстаном и Узбекистаном в рамках продвижения проекта "Зеленый энергетический коридор Центральная Азия - Азербайджан", предусматривающего передачу электроэнергии из возобновляемых источников из стран Центральной Азии через Азербайджан на европейские рынки.

К.Аббасов отметил, что углубление сотрудничества в этой сфере позволит эффективнее использовать энергетический потенциал стран, укрепить региональную взаимосвязанность и создать новые возможности для взаимовыгодного партнерства.

Говоря о двустороннем энергетическом сотрудничестве, замминистра подчеркнул заинтересованность Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в продолжении взаимодействия с Туркменистаном в сфере поставок и торговли сырой нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией. В частности, речь идет о переработке туркменской нефти в Азербайджане с последующим экспортом продукции на международные рынки.

По данным К.Аббасова, с 2023 года по август 2026 года по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан на международные рынки было транспортировано около 10 миллионов тонн нефти туркменского происхождения.

Он также отметил, что энергетика остается одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. В ходе визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан 22-23 июня 2026 года стороны подписали совместное заявление, в котором подтвердили значительный энергетический потенциал двух стран и определили энергетический сектор как одну из приоритетных сфер взаимодействия.

В рамках визита также было подписано соглашение о сотрудничестве в области энергетики между правительствами Азербайджана и Туркменистана. По словам Аббасова, документ укрепляет правовую основу двусторонних отношений и создает дополнительные возможности для расширения сотрудничества