В Баку пройдет мастер-класс известного пианиста Евгения Михайлова
В рамках VI международного конкурса классической музыки VICTOR VIVA MUSIC (Баку - Нью-Йорк) состоится мастер-класс известного пианиста, заслуженного артиста России, профессора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Евгения Владимировича Михайлова.
Как передает Day.Az, мероприятие пройдет 30 октября в Азербайджанской государственной детской филармонии.
Как говорится в сообщении пресс-службы филармонии, мастер-класс предоставит юным пианистам и студентам музыкальных учебных заведений ценную возможность поработать с известным музыкантом и педагогом, получить профессиональные рекомендации по интерпретации музыкальных произведений, совершенствованию исполнительской техники и использованию средств художественной выразительности.
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