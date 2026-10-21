В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее искусств в рамках проекта "Музыка в музее" состоялась концертная программа под названием "Музыка без границ".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

В концерте, в котором приняли участие ученики оперной певицы Евгении Мамедовой, прозвучали известные произведения мировой классической музыки. В программу вошли сочинения Джакомо Пуччини, Вольфганга Амадея Моцарта, Кристофа Глюка, Шарля Гуно, Николая Римского-Корсакова и других композиторов.

В концертной программе выступили Лейла Гурбатли, Теймур Гараев, Фатима Гурбатова, Эмин Искендерли, Мишель Мухаммедова, Замина Нурлаева, Аида Джумшумлю и Эльмира Хусеева. Исполнители представили оперные арии и различные вокальные произведения, продемонстрировав богатство классической музыки и многообразие её выразительных возможностей.

Концерты, организуемые в рамках проекта "Музыка в музее", подчеркивают взаимосвязь музыки и изобразительного искусства в Азербайджанском национальном музее искусств, предоставляя посетителям возможность познакомиться с различными направлениями искусства в одном пространстве.

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