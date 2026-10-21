Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО

21 октября народной артистке Азербайджана Тунзале Агаевой исполнилось 50 лет. Свой юбилей певица и композитор решила отметить по-особенному - подарила себе и поклонникам новую песню "100 dəfə 1000 dəfə" ("100 раз, 1000 раз"), превратив знаменательную дату в еще одну яркую страницу своей творческой биографии.

Как передает Day.Az, музыку к песне написала сама Тунзаля Агаева, а автором текста выступил Джавид Шахбазбеков. За аранжировку, сведение и мастеринг отвечал Эмин Керим. Продюсер - Ялчин Джаббаров. Новая музыкальная работа уже доступна на всех музыкальных платформах.

Для Тунзали Агаевой музыка всегда была больше, чем профессия. Это способ выражать чувства, рассказывать истории и находить эмоциональный отклик у слушателей. За годы творческой деятельности она сумела сформировать собственный музыкальный почерк, в котором органично сочетаются поп-музыка, джазовые интонации, фанк, блюз и национальные мотивы.

От первых шагов к популярности

Тунзаля Агаева родилась 21 октября 1976 года в Товузе. Ее путь в музыке начался в раннем возрасте: еще в 12 лет она написала свою первую песню "Sən o deyilsən" на стихи Самеда Вургуна. Это раннее увлечение впоследствии стало делом всей ее жизни.

Получив музыкальное образование по классу фортепиано, сначала в Товузе, а затем в музыкальном техникуме имени Гамбара Гусейнли в Гяндже, артистка продолжила совершенствовать свои профессиональные навыки, изучая композицию в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Важным этапом ее карьеры стала победа на фестивале молодых исполнителей "Бакинская осень" в 2001 году. В дальнейшем певица добилась признания и за пределами страны: в 2002 году стала победительницей международного фестиваля музыкального творчества тюркской молодежи TÜRKSOY в России, а в 2003 году получила Гран-при международного конкурса "Ялта-2003" в Украине.

В разные годы принимала участие в международных фестивалях, представляла Азербайджан на зарубежных культурных мероприятиях, выступала на Бакинском международном джазовом фестивале и участвовала в музыкальных телевизионных проектах.

Одной из отличительных черт творчества Тунзали Агаевой остается стремление к новым звучаниям и необычным творческим решениям. Множество проектов, клипов и хитов стали отражением ее успешного творческого пути. Артистка также неоднократно принимала участие в масштабных культурных и спортивных проектах, среди которых первые Европейские игры "Баку-2015", Исламские игры солидарности 2017 года и другие.

Особое место в ее карьере занимает работа с молодыми исполнителями. Тунзаля Агаева была наставником и членом жюри музыкального проекта "Голос Азербайджана", помогая начинающим артистам раскрывать свои вокальные способности.

Творчество певицы не ограничивается сценой и студийной работой. На протяжении многих лет она также участвовала в международных социальных кампаниях и благотворительных концертах, поддерживала инициативы в помощь детям и выступала в рамках проектов, посвященных популяризации здорового образа жизни.

50 лет - новая глава

Пятьдесят лет для артиста -не только повод оглянуться на пройденный путь, но и возможность открыть новую страницу в творчестве. История Тунзали Агаевой -это путь от первых мелодий, написанных в детстве, до признания на национальной сцене и участия в международных музыкальных проектах.

Новая песня "100 dəfə 1000 dəfə", представленная в день рождения, символично продолжает эту историю. И, пожалуй, самый красивый способ отметить юбилей для композитора и исполнительницы -не ограничиваться воспоминаниями о достижениях, а продолжать создавать музыку.

Ведь для настоящего артиста возраст -не финальная черта, а еще одна возможность удивлять, экспериментировать и говорить со слушателем на языке чувств.