Найден способ улучшить Windows

Чтобы улучшить быстродействие Windows, стоит отключить некоторые встроенные программы и сервисы. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист медиа Вишвамурти Рамакришнан рассказал, что некоторые приложения Microsoft продолжают потреблять ресурсы компьютера даже после закрытия их окон. В первую очередь автор предложил проверить Microsoft Edge. Он рекомендовал отключить функцию "Ускорение запуска", которая заранее загружает основные процессы браузера, чтобы он быстрее открывался.

Также специалист обратил внимание на Microsoft Teams. По наблюдениям автора, приложение занимало около 150-300 мегабайт оперативной памяти в фоне, а после открытия могло расходовать больше гигабайта. Если Teams нужен лишь изредка, его можно удалить. Отдельное приложение Copilot журналист предложил удалить при отсутствии необходимости в нем - для этого нужно перейти в раздел "Установленные приложения".

В заметке говорится, что можно удалить и сервис OneDrive. Если облачная синхронизация не используется, можно отключить автозапуск приложения и разорвать связь компьютера с учетной записью. Рамакришнан подчеркнул, что эффект от остальных изменений зависит от компьютера и реально работающих приложений.