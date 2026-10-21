Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
21 октября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонного разговора главы государств обсудили азербайджано-турецкие двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на братских отношениях, продолжит развиваться и выйдет на еще более высокий уровень.
Президент Турции еще раз поздравил с 35-й годовщиной восстановления государственной независимости Азербайджана и пригласил Президента Ильхама Алиева на предстоящий в Анкаре 13-й Саммит Организации тюркских государств.
Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за телефонный звонок и поздравления по случаю 35-й годовщины восстановления государственной независимости Азербайджана.
Глава нашего государства, в свою очередь, выразил уверенность в том, что азербайджано-турецкие братские отношения будут успешно развиваться и впредь.
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