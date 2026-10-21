Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

21 октября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили азербайджано-турецкие двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на братских отношениях, продолжит развиваться и выйдет на еще более высокий уровень.

Президент Турции еще раз поздравил с 35-й годовщиной восстановления государственной независимости Азербайджана и пригласил Президента Ильхама Алиева на предстоящий в Анкаре 13-й Саммит Организации тюркских государств.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за телефонный звонок и поздравления по случаю 35-й годовщины восстановления государственной независимости Азербайджана.

Глава нашего государства, в свою очередь, выразил уверенность в том, что азербайджано-турецкие братские отношения будут успешно развиваться и впредь.