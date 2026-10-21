Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО

20 октября по случаю Дня города Зангилан в районе царила торжественно-праздничная атмосфера. В рамках Дня города в Зангилане впервые был организован Фестиваль плова, посвященный шедевру нашей богатой национальной кухни.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фестиваль превратился в широкомасштабный праздник культуры, на котором были продемонстрированы наше национально-культурное наследие, богатые кулинарные традиции и древние народные ремесла. На протяжении мероприятия прошли презентации видов плова, гостям были представлены разнообразные и изысканные блюда, приготовленные профессиональными поварами.

В рамках мероприятия были организованы выставки образцов национального ремесла, сувенирные стенды. Гости и жители района приняли участие в мастер-классах по ткачеству, керамике, искусству эбру и традиционному ковроделию, поближе ознакомившись с тонкостями нашего национального прикладного искусства.

Принявшие участие в фестивале известные блогеры, представители общественности, жители района и многочисленные гости не только отведали угощения, но и разделили атмосферу возрождения вновь обретшего родной край Зангилана и радость праздника. Фестиваль, продолжившийся красочными музыкальными номерами и культурной программой, оставил у участников приятные и незабываемые впечатления.

Праздничные мероприятия прошли при совместной организации Министерства культуры и Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также финансовом и организационном содействии Фонда возрождения Карабаха.