https://news.day.az/officialchronicle/1868661.html Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о международном автомобильном сообщении", подписанное 31 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий Закон.
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном
Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о международном автомобильном сообщении", подписанное 31 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий Закон.
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