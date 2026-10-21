https://news.day.az/officialchronicle/1868661.html Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о международном автомобильном сообщении", подписанное 31 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий Закон.

Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном

Официальная хроника, 21 октября 2026 17:33 (UTC +04:00) 727
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном

Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о международном автомобильном сообщении", подписанное 31 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий Закон.

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