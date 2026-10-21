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Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном

Утвержден "Договор о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой", подписанный 31 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.