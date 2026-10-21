Крупный коррупционный скандал с участием карапетяновцев - начались аресты

Автор: Мехти Ахмедзаде

Партия Самвела Карапетяна "Сильная Армения", обещающая навести порядок в стране, продолжает оказываться в центре коррупционных расследований. Причем новые эпизоды все больше напоминают уже знакомую историю с подкупом избирателей.

В Степанаване задержаны 14 членов и сторонников партии, включая кандидата на пост главы общины Арсена Геворкяна. По данным Антикоррупционного комитета Армении, кандидат подозревается в подкупе десятков избирателей перед муниципальными выборами 25 октября. Следствие также сообщает о подготовке взяток еще более чем 30 гражданам.

Подобные обвинения звучат далеко не впервые. Во время парламентских выборов в июне 2026 года представители "Сильной Армении" уже становились фигурантами дел о подкупе избирателей. По материалам прокуратуры, голоса пытались получить за деньги, обещания трудоустройства, квартиры, земельные участки и даже оплату медицинских операций.

В частности, кандидат от партии Ашот Егиазарян подозревался в подкупе более 100 избирателей на суммы от 100 до 500 тысяч драмов.

Теперь аналогичные подозрения возникли в Степанаване, где партия пытается провести своего кандидата на пост главы общины. Следствие проверяет сведения о денежных выплатах за голоса в его поддержку.

На фоне этих расследований возникает закономерный вопрос: сколько еще подобных эпизодов обнаружат правоохранительные органы и какие методы использовались представителями "Сильной Армении" в борьбе за власть?

Пока партия говорит о наведении порядка в Армении, ее представителям приходится отвечать на вопросы следствия о предполагаемой покупке голосов.