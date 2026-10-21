https://news.day.az/officialchronicle/1868658.html Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения Утверждено "Соглашение принимающей стороны между Правительством Азербайджанской Республики и Молодежной организацией Движения неприсоединения о Секретариате Молодежной организации Движения неприсоединения", подписанное 10 сентября 2026 года в городе Баку.
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения
Утверждено "Соглашение принимающей стороны между Правительством Азербайджанской Республики и Молодежной организацией Движения неприсоединения о Секретариате Молодежной организации Движения неприсоединения", подписанное 10 сентября 2026 года в городе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий Закон.
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