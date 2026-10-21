https://news.day.az/officialchronicle/1868650.html Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития Утверждено "Второе дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития от 11 октября 2022 года", подписанное 31 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата.
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития
Утверждено "Второе дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития от 11 октября 2022 года", подписанное 31 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий закон подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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