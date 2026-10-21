Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа

С 1 октября 2026 года в Азербайджане введены новые правила предоставления жилья в аренду с обязательством последующего выкупа. Изменения касаются передачи обязательств по договору, повторного участия в программе и требований к кредитной истории заявителей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде.

Согласно новым правилам, арендатор сможет передать свои обязательства по договору другому лицу только после истечения трех лет со дня заключения договора. При этом повторно воспользоваться механизмом аренды с последующим выкупом он сможет через пять лет после передачи обязательств.

Еще одно изменение касается заемщиков, имеющих ипотечные кредиты. Подать заявку на участие в программе смогут только те, у кого на момент обращения нет действующего ипотечного кредита, выданного за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Кроме того, ужесточены требования к кредитной истории заявителей. Воспользоваться механизмом смогут только граждане с положительной или удовлетворительной кредитной историей.

В фонде пояснили, что изменения направлены на повышение доступности программы, расширение возможностей граждан в приобретении жилья, обеспечение прозрачности процедур и предотвращение злоупотреблений.

По дополнительным вопросам граждане могут обратиться в колл-центр фонда по номеру 1549.