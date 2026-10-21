В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, в связи с ремонтными работами на дороге Хокмели - Пута (улица Чингиза Мустафаева) введены ограничения на движение транспортных средств.

Из-за этих ограничений движение автобуса №567 организовано по улице Соны Салмановой в поселке Гобу, а автобуса №553 - через территорию, известную как "Йени мехелле".