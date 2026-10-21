В Польше упал неопознанный летающий объект

Неопознанный летающий объект упал в Подкарпатском воеводстве Польши. Об этом сообщает местная полиция, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После обеда в среду поступило сообщение о том, что на незаселенный участок в Любачеве упал неопознанный объект", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют, взрывоопасен ли найденный объект.

Утром 21 октября на частной территории под Варшавой упал военный беспилотник. Местные жители, которые испугались шума, обратились в полицию по поводу данного происшествия. Военные оперативно прибыли на место инцидента и забрали технику. В результате падения дрона никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.