На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО

Один из крупнейших кинематографических проектов Азербайджана - художественный фильм "44", вышедший на экраны кинотеатров страны 15 октября, вызвал широкий общественный резонанс. Показы проходят при полных залах, а зрители и пользователи социальных сетей активно обсуждают картину, посвященную героизму азербайджанского народа в дни 44-дневной Отечественной войны.

Зрительский интерес обусловлен не только масштабом проекта, качеством съемок, соответствующим международным стандартам, и профессионализмом творческой команды, но и яркой актерской игрой. Особое внимание привлекают исполнители ролей противников, которым удалось создать убедительные экранные образы.

Актер Махир Дервиш, исполнивший роль врага в фильме "44", в интервью Trend поделился впечатлениями от участия в проекте, рассказав о работе над своим персонажем, передает Day.Az.

По словам актера, приглашение в картину стало для него поводом для радости и возможностью стать частью масштабного кинопроекта, посвященного одному из важнейших событий современной истории Азербайджана.

"Работая над ролью, я представлял характер своего персонажа и задачи, которые предстояло решить, чтобы создать убедительный отрицательный образ. Перед моими глазами был армянский командир-оккупант из фильма "Крик", которого блестяще сыграл легендарный Мелик Дадашов. Его исполнение было настолько правдоподобным, что впоследствии люди косились на актера на улицах, а во время просмотра фильма испытывали ненависть к его персонажу.

Во время съемок у меня возникли серьезные проблемы со здоровьем, однако, несмотря на все трудности, я старался сделать все, что было в моих силах. Творческая команда создала необходимые условия, чтобы я мог продолжать работу и оставаться в съемочном процессе. Поддержка коллег помогла мне справиться с трудностями и сосредоточиться на своей роли. Успех фильма "44" и активное обсуждение картины зрителями свидетельствуют о высоком интересе к национальному кинематографу и историям, отражающим славную летопись Азербайджана", - отметил Махир Дервиш.

Исполнитель роли армянского снайпера в фильме "44" Хикмет Рагимов рассказал в интервью Trend о работе над сложным и ответственным образом, особенностях съемочного процесса и значении картины для национального кинематографа. Актер особо подчеркнул огромную роль художественного руководителя Анара Алакбарова в реализации столь крупномасштабного и важного для страны проекта.

По словам актера, участие в проекте стало для него особым этапом творческого пути и возможностью внести вклад в сохранение исторической памяти о 44-дневной Отечественной войне.

Отвечая на вопрос о том, насколько сложно ему было воплотить на экране образ противника, актер подчеркнул, что для достоверного изображения военного противостояния необходимо серьезно относиться к образу соперника.

"Противника всегда нужно оценивать по достоинству, ведь только так можно одержать над ним победу. Если смотреть на него свысока, недооценивать его, победить будет невозможно", - отметил Рагимов.

По словам актера, когда ему предложили роль, у него возник ряд вопросов к режиссерам фильма - Исмаилу Сафарали и Максиму Сметане. Он подчеркнул, что подобные обсуждения являются естественной частью творческого процесса, позволяющей глубже понять замысел режиссеров и особенности будущего персонажа.

Еще одним серьезным вызовом для него стал пример легендарного Мелика Дадашова, создавшего один из наиболее запоминающихся образов армянского персонажа в истории азербайджанского кино - в картине "Крик".

"Передо мной как перед актером стоял пример Мелика Дадашова, который создал, пожалуй, один из самых ярких образов армянского персонажа в азербайджанском кинематографе. Это накладывало на меня особую ответственность. Хотя армянский снайпер появляется в фильме лишь на сравнительно небольшое время, он должен был стать интересным и запоминающимся образом. Именно к этому я стремился как актер", - рассказал он.

Рагимов отметил, что при создании образа стремился передать не только внешние особенности персонажа, но и его характер. По его замыслу, это должен был быть жесткий, хладнокровный и немногословный человек, которого зритель воспринимал бы как серьезного противника.

"Ведь мы одержали победу в 44-дневной Отечественной войне. И важно понимать, над кем мы одержали победу и с кем сражались наши герои. Поэтому я хотел создать соответствующий образ - как внешне, так и с точки зрения характера. Насколько мне это удалось, пусть судят зрители", - подчеркнул актер.

Говоря о значении фильма "44" для своей творческой карьеры, Рагимов назвал проект масштабной работой, объединившей большую команду профессионалов.

"После освобождения наших земель в 2020 году начался новый этап осмысления пережитых событий. После каждой войны наступает период, когда общество по-новому оценивает свою историю и культуру. В этом контексте фильм "44" стал по-настоящему масштабным проектом. Я счастлив, что стал его частью, и благодарен всей команде во главе с Анаром Алакбаровым за оказанное доверие", - сказал он.

По словам актера, съемки с его участием продолжались около девяти месяцев и проходили в разное время года, в том числе в сложных природных условиях. Особенно запомнились ему зимние эпизоды, когда артистам приходилось работать в сильный холод.

"Съемки были непростыми. Помню, в феврале мы снимали в Шуше финальную сцену боя с Ибрагимом на заводе тара. Это было холодное, заброшенное место, где от здания фактически остался только бетонный каркас. На улице, где шел снег, было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения", - поделился воспоминаниями Рагимов.

Актер также рассказал, что для более глубокого погружения в образ даже старался сохранять дистанцию с коллегами, исполнявшими роли его противников по сюжету.

"На протяжении съемок я старался меньше общаться с коллегами, которые играли воинов азербайджанского спецназа. Хотя я очень хорошо к ним отношусь и дорожу ими, мне было важно сохранить внутреннюю дистанцию. Иногда я просто возвращался в свой номер после еды, чтобы ни с кем не встречаться. Все это помогало мне оставаться внутри образа, ведь нельзя просто выйти на площадку, дождаться команды "Мотор!" и мгновенно перевоплотиться в образ. К роли необходимо готовиться внутренне", - объяснил актер.

Он добавил, что его персонаж - снайпер, который говорит мало, но появляется в ключевые моменты.

Поэтому во время съемок Рагимов старался сохранять сосредоточенность, держать оружие наготове и ждать своего выхода.

Особое место в интервью актер отвел значению картины для патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

"Я считаю, что фильм "44" - одна из самых масштабных и весомых работ в истории азербайджанского кино. Одна из его важнейших задач - не позволить событиям тех лет стереться из памяти, забыться или утратить свою эмоциональную значимость", - отметил Рагимов.

По его словам, выход картины стал особенно своевременным, поскольку даже спустя годы пережитые события продолжают вызывать сильные эмоции у общества.

"Когда состоялась премьера, я заметил, что зрители в зале переживали необычайно сильные чувства, словно вновь вернулись на шесть лет назад. Создание такого фильма помогает вновь ощутить пережитое и вспомнить цену нашей победы", - рассказал актер.

Рагимов выразил уверенность, что картина станет важной частью исторической памяти будущих поколений, а также данью уважения азербайджанским военнослужащим, сражавшимся за освобождение родной земли.

"Думаю, этот фильм поможет сохранить память о наших героях и почтить их подвиг. Для матерей и близких погибших воинов особенно важно видеть на экране истории, напоминающие о мужестве их сыновей. Такие картины вызывают глубокие чувства и становятся предметом гордости за своих героев.

Для будущих поколений, для людей, которые будут жить на этой земле после нас, кино может стать мощным инструментом сохранения исторической памяти и передачи важного послания. Я надеюсь, что наш народ посмотрит этот фильм в кинотеатрах, вновь обратится к своей истории и будет всегда помнить о своей победе", - заключил Хикмет Рагимов.