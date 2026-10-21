Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе
Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в первом в истории молодежном Гран-при, который состоится 24-25 октября в столице Таджикистана Душанбе. Страну на соревнованиях представят 17 спортсменов.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, турнир впервые проводится в нынешнем году и включен в календарь Всемирного тура по дзюдо.
В состав азербайджанской команды вошли десять юношей и семь девушек.
Состав юношеской сборной:
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Анар Гулиев, Мухаммед Рустамли (оба - 60 кг)
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Ахмед Рустамов (66 кг)
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Салим Султанов, Озган Гулиев (оба - 73 кг)
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Мухаммед Агакишиев (81 кг)
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Али Газымамедов (90 кг)
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Давуд Намазлы, Джанполад Алиев (оба - 100 кг)
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Рамазан Ахмедов (+100 кг)
Состав женской команды:
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Наргиз Ахмедова (48 кг)
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Айсун Мамедова, Нурана Гаджизаде (обе - 52 кг)
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Хадиджа Гадешова, Вюсала Гаджиева (обе - 57 кг)
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Ханна Зайцева, Нильгюн Рзаева (обе - 63 кг)
Руководить спортсменами будут тренер молодежной юношеской сборной Эльхан Раджабли, тренер юношеской команды Ниджат Шихализаде, старший тренер молодежной женской сборной Саша Херкенрат-Вимар и главный тренер юношеской женской команды Эльнур Исмайылов.
Отметим, что в молодежном Гран-при в Душанбе примут участие 234 дзюдоиста из 19 стран, в том числе 147 юношей и 87 девушек.
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