Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе

Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в первом в истории молодежном Гран-при, который состоится 24-25 октября в столице Таджикистана Душанбе. Страну на соревнованиях представят 17 спортсменов.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, турнир впервые проводится в нынешнем году и включен в календарь Всемирного тура по дзюдо.

В состав азербайджанской команды вошли десять юношей и семь девушек.

Состав юношеской сборной:

Анар Гулиев, Мухаммед Рустамли (оба - 60 кг)

Ахмед Рустамов (66 кг)

Салим Султанов, Озган Гулиев (оба - 73 кг)

Мухаммед Агакишиев (81 кг)

Али Газымамедов (90 кг)

Давуд Намазлы, Джанполад Алиев (оба - 100 кг)

Рамазан Ахмедов (+100 кг)

Состав женской команды:

Наргиз Ахмедова (48 кг)

Айсун Мамедова, Нурана Гаджизаде (обе - 52 кг)

Хадиджа Гадешова, Вюсала Гаджиева (обе - 57 кг)

Ханна Зайцева, Нильгюн Рзаева (обе - 63 кг)

Руководить спортсменами будут тренер молодежной юношеской сборной Эльхан Раджабли, тренер юношеской команды Ниджат Шихализаде, старший тренер молодежной женской сборной Саша Херкенрат-Вимар и главный тренер юношеской женской команды Эльнур Исмайылов.

Отметим, что в молодежном Гран-при в Душанбе примут участие 234 дзюдоиста из 19 стран, в том числе 147 юношей и 87 девушек.