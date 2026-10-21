В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО

В Концертном зале имени Узеира Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, дирижера, педагога и музыкально-общественного деятеля, народного артиста Азербайджана, профессора Рамиза Мустафаева, кавалера ордена "Шохрат".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Союза.

Рамиз Мустафаев (1926-2008) занимает заметное место в истории азербайджанской музыкальной культуры. Его творческое наследие охватывает широкий спектр жанров, включая оперу, симфоническую и хоровую музыку, оратории, кантаты, вокально-симфонические поэмы, песни и романсы.

Композитор создал шесть опер. Особое место среди них занимает опера "Вагиф", написанная по одноименной драме Самеда Вургуна. В 1962 году Мустафаев стал лауреатом Всесоюзного конкурса молодых композиторов за эту работу.

Юбилейный вечер вела главный советник Союза композиторов Азербайджана Севда Гусейнова.

Заслуженные деятели искусств, профессора Хаджар Бабаева и Земфира Гафарова рассказали о жизни и творчестве композитора. Хаджар Бабаева представила доклад "Взгляд на творчество композитора Рамиза Мустафаева", а Земфира Гафарова поделилась воспоминаниями о музыканте.

Затем заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Саадат Тахмиразгызы представила телевизионный фильм "Когда трепещут струны памяти... Рамиз Мустафаев", посвященный жизни и творчеству композитора. После ее выступления состоялся показ фильма.

Музыкальная программа вечера объединила произведения Рамиза Мустафаева разных жанров. Заслуженный артист, тенор Рамиль Гасымов исполнил романс "Мелахат султаны" на слова Мухаммеда Физули и арию Вагифа из оперы "Вагиф". Вместе с лауреатом международных конкурсов, сопрано Фатимой Джафарзаде он также представил дуэт Вагифа и Хураман из этой оперы. Концертмейстером выступила Роза Салимова.

В творчестве Рамиза Мустафаева важное место занимают темы национальной культуры и любви к Родине. Композитор внес значительный вклад в развитие хорового искусства Азербайджана и подготовку новых поколений музыкантов. Юбилейный вечер стал поводом вновь обратиться к его творческому наследию и вспомнить о его вкладе в музыкальную культуру страны.