https://news.day.az/azerinews/1868692.html Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb. Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, polis və prokurorluq əməkdaşlarının birgə keçirdiyi tədbirlərlə 2001-ci il iyunun 30-da paytaxtın Nəsimi rayonunda Həqiqət Məmmədovanı qətlə yetirən şəxs müəyyən olunub.
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb.
Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, polis və prokurorluq əməkdaşlarının birgə keçirdiyi tədbirlərlə 2001-ci il iyunun 30-da paytaxtın Nəsimi rayonunda Həqiqət Məmmədovanı qətlə yetirən şəxs müəyyən olunub.
Qətli törədən 1976-cı il təvəllüdlü Rövşən Zeynalov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Araşdırma aparılır.
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