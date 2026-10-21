Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО

Европейские протесты, которые катком проехались по нескольким странам, привели к тому, что итальянцы увидели пустые полки в супермаркетах. Острый дефицит сейчас в Неаполе, Риме, Калабрии. Хуже всего ситуация с фруктами и овощами. В это сложно поверить - исчезли даже спагетти, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Все дело в том, что встали крупные заводы, которые десятилетиями производили главное национальное блюдо. Небывалый дефицит - это результат забастовки фермеров и перевозчиков из-за непомерных цен на топливо. На Сицилии сейчас творится чистое безумие: люди запасаются едой, будто готовясь ко всемирной катастрофе.