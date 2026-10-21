Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс

Новые временные ориентиры, обозначаемые Ереваном, и односторонние политические высказывания вызывают вопросы относительно готовности Армении следовать согласованной мирной повестке. Армянское руководство продолжает затягивать окончательное урегулирование отношений с Баку, откладывая выполнение ранее достигнутых договоренностей.

Об этом сказала Day.Az депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, отметив, что Азербайджан доказал, что умеет последовательно добиваться поставленных целей и договоренностей:

"Еревану следует понимать, что само течение времени не изменит принципиальных условий мира. Сколько бы лет ни прошло, требования к правовой основе будущего соглашения останутся прежними".

Комментируя заявление премьер-министра Армении о подписании мирного договора до 2031-го года, Микаилова подчеркнула, что если Пашинян действительно намерен завершить процесс, ему давно пора объяснить, какие конкретные препятствия мешают сделать это раньше. Иначе его слова являются очередным удобным способом переложить с себя ответственность по истечению срока работы правительства.

"Обозначенный Пашиняном срок, по счастливому совпадению, приходится на завершение пятилетнего политического цикла, начавшегося после парламентских выборов 2026 года. Разумеется, если до этого не произойдет отставка правительства или досрочная смена власти. Фактически он пытается уклониться и затянуть подписание документа до самого окончания своих полномочий, несмотря на то, что основные положения соглашения уже давно согласованы", - сказала Микаилова.

Депутат отметила, что после исторических договоренностей, достигнутых в Вашингтоне в августе 2025 года, ожидалось последовательное выполнение согласованной повестки. Однако за последние месяцы Ереван не только не предпринял необходимых шагов для прогресса по ключевым вопросам, но и продемонстрировал откровенную незаинтерованность в ускорении процесса.

"Нынешняя Конституция Армении до сих пор является главным препятствием для устойчивого мира на Южном Кавказе. В основном законе РА должны быть устранены положения, в которых содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Несмотря на обещания по конституционным реформам, Ереван все еще официально не представил широкой общественности проект новой Конституции. Сроки его публикации неоднократно переносились, а дата проведения референдума остается неопределенной.

После парламентских выборов и формирования правительства ожидались активные действия. Вместо этого последние месяцы сопровождались преимущественно информационным шумом. Если Армения действительно заинтересована в скорейшем завершении процесса, необходимо подготовить новый основной закон страны и вынести его на референдум", - подчеркнула наш собеседник.

Говоря о заявлениях армянского премьера об анклавах и эксклавах, Севиль Микаилова отметила, что риторика Армении неприемлема, так как подобная договоренность между Баку и Ереваном отсутствует. Это подтвердил даже сопредседатель комиссии по делимитации с армянской стороны, вице-премьер Мгер Григорян.

Напомним, что ранее Пашинян заговорил об обмене территориями равной площади, представив этот вариант как "возможное решение проблемы".

"Тогда на каком основании премьер-министр Армении выносит на публичное обсуждение вопрос, по которому стороны не достигли соглашения? Подобные заявления способны создавать у армянского общества ложные ожидания и впоследствии становиться поводом для новых разногласий.

Азербайджанские анклавы являются частью суверенной территории нашей страны. Их статус нельзя превращать в предмет односторонних политических манипуляций. Любые решения по вопросам границы должны приниматься в рамках согласованных механизмов и на основе международного права. Одностороннее выдвижение новых условий способно лишь осложнить работу межгосударственной комиссии", - сказала депутат.

В заключение Севиль Микаилова напомнила, что мирный процесс уже имеет четкую основу.

"В Вашингтоне были достигнуты исторические договоренности, которые создали реальные условия для окончательного урегулирования отношений. В регионе установился фактический мир, и Азербайджан последовательно демонстрирует приверженность его сохранению. Однако армянская сторона до сих пор не предприняла конкретных шагов. Отсутствует прогресс и в реализации проекта TRIPP. В частности, до сих пор нет информации о проведении тендеров и выборе подрядчиков. Кроме того, приостановились контакты между представителями гражданских обществ двух стран, которые имеют важное значение для укрепления взаимного доверия. В таких условиях дальнейшее продвижение мирного процесса зависит от позиции и конкретных решений Еревана. Армянское руководство обязано завершить конституционную реформу, устранить территориальные претензии, содействовать возобновлению диалога между гражданскими обществами и выполнить достигнутые договоренности", - заключила Микаилова.

Ибрагим Алиев