В Азербайджане создается новый государственный заповедник

В Азербайджане создается государственный заповедник "Азых-Тагларский археологический парк".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения сохранения, восстановления и исследования на научной основе расположенных на территории Ходжавендского района пещерных лагерей Азых и Таглар, являющихся одними из древнейших стоянок человека и считающихся уникальными образцами мировой культуры, как объектов историко-культурного наследия, а также популяризации археологических ценностей на местном и международном уровнях постановляю:

1. Объявить территорию пещерных стоянок Азых и Таглар, расположенных в Ходжавендском районе Азербайджанской Республики, Государственным заповедником "Азых-Тагларский археологический парк" (далее - Заповедник).

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

2.1. в трехмесячный срок:

2.1.1. утвердить положение о Заповеднике;

2.1.2. определить границы и охранную зону Заповедника;

2.1.3. установить особый режим территории Заповедника и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

2.1.4. принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению Заповедника;

2.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3. Министерству культуры Азербайджанской Республики:

3.1. обеспечить управление Заповедником;

3.2. принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Распоряжения.

4. Финансирование необходимых расходов, связанных с обеспечением деятельности Заповедника, осуществлять за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики для Министерства культуры Азербайджанской Республики", - говорится в распоряжении.