В Азербайджане создается новый государственный заповедник
В Азербайджане создается государственный заповедник "Азых-Тагларский археологический парк".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения сохранения, восстановления и исследования на научной основе расположенных на территории Ходжавендского района пещерных лагерей Азых и Таглар, являющихся одними из древнейших стоянок человека и считающихся уникальными образцами мировой культуры, как объектов историко-культурного наследия, а также популяризации археологических ценностей на местном и международном уровнях постановляю:
1. Объявить территорию пещерных стоянок Азых и Таглар, расположенных в Ходжавендском районе Азербайджанской Республики, Государственным заповедником "Азых-Тагларский археологический парк" (далее - Заповедник).
2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:
2.1. в трехмесячный срок:
2.1.1. утвердить положение о Заповеднике;
2.1.2. определить границы и охранную зону Заповедника;
2.1.3. установить особый режим территории Заповедника и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;
2.1.4. принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению Заповедника;
2.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
3. Министерству культуры Азербайджанской Республики:
3.1. обеспечить управление Заповедником;
3.2. принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Распоряжения.
4. Финансирование необходимых расходов, связанных с обеспечением деятельности Заповедника, осуществлять за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики для Министерства культуры Азербайджанской Республики", - говорится в распоряжении.
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