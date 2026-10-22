Погромы, мигранты, Трамп и расширение ЕС: что происходит в Европе? - ОБЗОР

Автор: Лейла Таривердиева

В начале ноября в Брюсселе пройдет саммит по расширению Евросоюза. В ходе саммита европейские лидеры, политики и эксперты обсудят будущее расширения Евросоюза, стратегическую автономию, вопросы безопасности, демократические реформы и путь стран-кандидатов к членству в ЕС. В качестве приглашенного спикера выступит премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как и за счет кого расширяться Евросоюзу и насколько положительно это скажется на решении его проблем с безопасностью, - сложные вопросы, особенно учитывая, кто стоит сегодня в очереди на вступление в союз. В объединении и без Армении достаточно стран, являющихся фактически балластом и создающих дополнительные проблемы. Проблем у ЕС и без них достаточно. Но это еще не все. Желающие стать частью ЕС государства должны понимать, что эти проблемы станут частью и их жизни.

Евросоюз стремится к стратегической автономии, то есть к способности принимать самостоятельные решения без оглядки на Соединенные Штаты. Об этом в Европе задумались с возвращением к власти Дональда Трампа, который не захотел быть покровителем европейцев без какой-либо отдачи с другой стороны. Теперь страны ЕС вынуждены спешно повышать оборонные бюджеты и думать о войне, о которой не думали восемьдесят лет. За эти восемьдесят лет европейцы привыкли, что вопросы войны и мира решают в Вашингтоне, который не заинтересован в том, чтобы на Мадрид, Марсель или Берлин падали бомбы. Сейчас зона комфорта дала сбой, и европейцы начали вооружаться, на фоне чего, как считает бывший президент Сербии Александр Вучич, может начаться третья мировая война.

Но третья мировая - угроза гипотетическая, а вот Дональд Трамп считает, что Европа исчезнет по другой, более реальной причине - из-за миграционных проблем.

Комментируя широкомасштабные беспорядки в Италии и Франции журналистам в Белом доме, Трамп подтвердил, что рассматривает ситуацию, прежде всего, как проблему отказа иммигрантов от интеграции. "Если посмотреть на Италию и Францию, то это связано с иммиграцией. Я говорил европейским лидерам, что это произойдет. Это как кипящий котел. Очень печально на это смотреть", - заявил Трамп.

Напомним, что нынешняя волна протестов началась в конце сентября со школьных выступлений против нехватки учителей и переполненных классов во Франции, но переросла в общенациональное движение против инфляции, роста цен на топливо и политики жесткой экономии. Как известно, протесты переросли в массовые беспорядки с поджогами, погромами и грабежами. В результате столкновения с полицией были задержаны более 2300 человек, муниципальному и частному имуществу граждан нанесен значительный ущерб.

21 октября, на пятый день после ошеломившей Франции субботы, по сообщениям в мировых СМИ можно судить о том, что ситуация не стабилизировалась, а, наоборот, стала еще серьезнее.

В Италии акции движения Italia in Piazza, участники которых выступали против роста цен и налоговой нагрузки, сопровождались 17 октября столкновениями в Милане, Турине и Болонье. В Милане демонстранты бросали в полицейских камни и пиротехнические изделия, громили магазины и повреждали имущество. По данным итальянских СМИ, в ходе беспорядков пострадал 141 представитель правоохранительных органов, задержан 271 участник беспорядков.

На фоне неутихающих протестов Совет министров Италии направил 500 военнослужащих в Милан, где акции сопровождались погромами и столкновениями с полицией. Соответствующее решение власти приняли во вторник, 20 октября, после инициированного премьер-министром страны Джорджей Мелони экстренного совещания по вопросам безопасности. Власти надеются, что привлечение армии поможет противостоять насилию, носящему характер "городской партизанской войны".

Примечательно, что беспорядки в Милане начались одновременно с погромами во французских городах, что заставляет предполагать некую скоординированность всего, что происходит в эти дни на европейском пространстве.

Одновременно протесты вспыхнули в Португалии. Несколько сот активистов разбили палатки на лиссабонской площади Россиу. Акция проходила также в Порту. Операции в Лиссабоне и Порту прошли без серьезного насилия. В Порту активисты сами сложили палатки, а в столице лагерь освобождала полиция, палатки же убрала армия. До погромов не дошло. Правда, во время удаления палаток были задержаны 55 человек, не пожелавших покинуть площадь.

В столице Албании Тиране протесты продолжаются уже вторую неделю. В целом протестное движение находится в активной фазе несколько месяцев. Накануне, по информации европейских СМИ, протестующие пытались прорваться к резиденции премьер-министра Эди Рамы. Движение, известное как "Революция фламинго", началось с протестов против спорного проекта застройки природной территории, но постепенно приобрело более широкий политический характер. К акциям присоединились студенты, а часть демонстраций сопровождалась столкновениями с полицией и беспорядками.

Не обошла волна и Грецию. 20 октября на площади Синтагма в Афинах были организованы студенческая акция с символической установкой палаток и концерт. Акции продолжились и в среду. В Греции обошлось без беспорядков.

Во всех странах, охваченные протестами, в качестве причин называются экономические и социальные требования. Однако многие связывают происходящее с миграционной проблемой. Самым большим сторонником этой версии, как мы уже отметили, является президент США Дональд Трамп. После субботнего побоища во Франции он заявил журналистам, что давно предупреждал своего французского коллегу Макрона о проблеме.

Европа из-за проблем с миграцией прекратит свое существование в нынешнем виде, при этом население Парижа скоро станет преимущественно мусульманским, заявил Трамп журналистам. "Европе конец. Европа должна закрыть свои границы, как я им говорю уже 10 лет. У них не останется шанса на выживание", - считает глава Белого дома.

По большому счету, в Европе и сами знают о наличии серьезной проблемы.

По оценкам экспертов, в последнее время, особенно после кризиса в Сеуте, вопрос миграции в Европе перешел в фазу радикального ужесточения и централизации. Европа, чья миграционная политика привела к наводнению шенгенской зоны мигрантами с Ближнего Востока и Африки, начала осознавать тяжесть проблем. Мигранты не испытывают желания интегрироваться в европейское общество, а пытаются создавать вокруг себя привычную среду, от которой бежали. В эмигрантской среде наблюдается высокая рождаемость и радикализм, что создает определенные угрозы обществам собственно французов, итальянцев, немцев и так далее.

В мае 2024 года был принят Новый пакт ЕС о миграции и убежище. В силу он вступил только летом 2026 года.

Согласно новым правилам, введена обязательная идентификация, проверка безопасности и сбор биометрических данных всех нелегально прибывающих лиц прямо на внешних рубежах ЕС. По примеру сделки Италии с Албанией будут создаваться "центры возвращения" в третьих странах. Туда будут массово отправлять мигрантов, получивших отказ в убежище, для ожидания депортации.

Осенью 2026 года на фоне новых миграционных обострений глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Европейский механизм экстренного реагирования. Инициатива, которую поддержали уже более 16 стран ЕС, дает право государствам временно полностью закрывать границы и приостанавливать прием заявлений на убежище в случае гибридных атак или резкого неконтролируемого наплыва мигрантов. Такие меры ранее уже приняли Польша и Финляндия.

Страны ЕС также усиливают внутренний контроль. Сокращаются преференции, представлявшиеся прежде мигрантам, в частности доступ к бесплатному государственному жилью и так далее.

Таким образом, можно говорить о том, что Европа превращается в "крепость" и полностью отказывается от статуса "проходного двора". Политика интеграции мигрантов не дала результатов, но создала массу проблем, которые будет трудно решить, даже закрыв границы.

Между тем, споры на пространстве Евросоюза продолжаются. Состоявшийся на прошлой неделе в Брюсселе саммит ЕС ознаменовался жаркими спорами о миграции. СМИ сообщают, что камнем преткновения стала инициатива Дании, Италии и Польши указать в итоговом документе, что нелегальная миграция напрямую связана с преступностью и бьет по сплоченности общества. Идею поддержали менее половины членов ЕС, в том числе Венгрия. В ходе обсуждений Эммануэль Макрон счел дискуссию о миграции чрезмерно политизированной и назвал ее серьезным источником раздора. В итоге предложенные формулировки в заявление не вошли.

Напомним, что саммит ЕС состоялся 15-16 октября. За день до беспорядков во Франции и Италии.

Конечно, неправильно связывать происходящее только с проблемой миграции. У Европы в последние годы накопилась масса экономических и политических проблем. Однако факт остается фактом - погромы, поджоги и мародерство имеют место в странах, где эта проблема стоит особенно остро.