Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО

21 октября в рамках визита в Узбекистан вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью Государственной специализированной многопрофильной дошкольной образовательной организации и реабилитационного центра İmkon.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева была проинформирована об образовательных, медицинских и социально-реабилитационных услугах, оказываемых детям в центрах.

Было отмечено, что в центрах İmkon предоставляется комплекс услуг, включающий специализированное дошкольное образование, коррекционные занятия, медицинскую и социальную реабилитацию, а также поддержку семей. Все занятия, процедуры и реабилитационные программы являются бесплатными.

Дошкольные отделения рассчитаны на 150 детей. Здесь обеспечиваются обучение, коррекционные занятия и пятиразовое питание для детей в возрасте 2-7 лет.

В ходе ознакомления Лейле Алиевой были представлены специально оборудованные кабинеты, реабилитационные залы, зоны сенсорной интеграции и акватерапии, а также другие услуги, направленные на развитие детей. С детьми работают педиатры, ортопеды, реабилитологи, психологи, логопеды и дефектологи.

Было подчеркнуто, что основная цель проекта заключается в обеспечении доступности качественных услуг для детей, нуждающихся в особой заботе.

В сети центров в 2025 году было проведено более 546 тысяч занятий и процедур. А в 2019-2025 годы их общее количество составило около 1,5 миллиона.