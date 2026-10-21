Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова позвонила сегодня Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Сразу отмечу, что данная беседа стала очередным свидетельством того, что отношения Баку со странами Балканского полуострова приобретают все более практический характер. При этом на этот раз в центре внимания оказались ситуация на мировых энергетических рынках, существующие вызовы и перспективы дальнейшего сотрудничества.

По итогам беседы стороны договорились продолжать и расширять взаимодействие в энергетической сфере. При этом за общим, на первый взгляд, сообщением просматривается более масштабная тенденция, согласно которой Азербайджан последовательно укрепляет позиции в регионе, который одновременно нуждается в надежных источниках энергии, инвестициях и новых транспортно-экономических связях.

Тут стоит отметить, что отношения Баку и Скопье за последние годы действительно заметно оживились. В ноябре 2024 года Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова посетила Азербайджан в рамках климатической конференции COP29, а 11 марта 2025 года она прибыла в Баку с официальным визитом. Во время переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тогда обсуждались политический диалог, экономические связи и инвестиционное сотрудничество.

Азербайджанский лидер тогда прямо обозначил, что товарооборот двух стран пока не соответствует имеющимся возможностям, но выразил надежду на изменение ситуации. Важнейшим практическим результатом тех встреч стало развитие энергетического взаимодействия: азербайджанский газ поступил на рынок Северной Македонии в конце 2024 года, а в марте 2025-го стороны говорили о продолжении регулярных поставок.

Затем контакты продолжились на других уровнях. В июне 2025 года глава нашего государства принял председателя парламента Северной Македонии Африма Гаши, который подчеркнул дружественный характер отношений с Азербайджаном. В июле министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров посетил Северную Македонию, где обсуждались возможности реализации совместных проектов и расширения торгово-экономического сотрудничества. Министры иностранных дел двух государств также провели переговоры в рамках международных мероприятий.

Так что нынешний телефонный разговор президентов двух стран продолжает эту линию: энергетика становится опорой отношений, а политические контакты создают условия для расширения партнерства за ее пределами. И это неудивительно. Ведь для Северной Македонии значение азербайджанского газа выходит за рамки обычной коммерческой сделки. Это государство заинтересовано в диверсификации энергоснабжения и снижении зависимости от ограниченного числа поставщиков. Появление дополнительного источника газа расширяет пространство для экономического маневра.

В свою очередь, для Азербайджана это возможность закрепиться на новом рынке и укрепить присутствие в Юго-Восточной Европе. Однако, конечно же, долгосрочный эффект будет зависеть не только от объемов поставок, но и от развития инфраструктуры, доступности транзитных маршрутов, условий контрактов и способности сторон обеспечить устойчивость сотрудничества.

Отмечу, что здесь важно учитывать географию. Азербайджанский газ поступает в Европу по Южному газовому коридору, который объединяет Южно-Кавказский газопровод, TANAP и Трансадриатический газопровод - TAP. Последний проходит через Грецию и Албанию, обеспечивая выход каспийского газа к итальянскому рынку. Эта инфраструктура уже доказала практическую ценность, а ее дальнейшее расширение и развитие соединительных газопроводов могут открыть дополнительные возможности для поставок в страны Балканского полуострова. Евросоюз также рассматривает азербайджанское направление как один из элементов диверсификации газоснабжения.

В этой связи подчеркну, что если Северная Македония демонстрирует, как газовое сотрудничество может стать отправной точкой для более широких связей, то соседняя с ней Сербия представляет собой один из наиболее развитых примеров азербайджанской политики на Балканах. Отношения Баку и Белграда давно вышли за рамки дипломатических контактов. В феврале нынешнего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил официальный визит в Сербию, где вместе с Президентом этой страны Александром Вучичем принял участие в первом заседании Совета стратегического партнерства.

В Белграде тогда обсуждались проекты, связанные со строительством газовой электростанции, а также возможное участие азербайджанских компаний в энергетической инфраструктуре Сербии. В итоге в марте 2026 года стороны провели первое заседание совместной рабочей группы по энергетическому сотрудничеству. Кстати, по данным Министерства энергетики Азербайджана, за более чем два года поставки азербайджанского газа в Сербию достигли 444,6 млн кубометров.

Но партнерство между странами развивается не только в сфере продажи сырья, но и в направлении инвестиций, производства электроэнергии и совместных инфраструктурных проектов. Кроме того, Баку и Белград поддерживают контакты на высшем уровне, сотрудничают в международных организациях и подчеркивают значение суверенитета и территориальной целостности государств. В этом случае энергетическая взаимозависимость дополняет политическое доверие и создает основу для долгосрочных экономических решений.

Албания также занимает особое место в региональной стратегии Азербайджана. Через ее территорию проходит TAP, а сотрудничество с Баку рассматривается Тираной как возможность укрепить энергетическую роль страны на Балканах. Премьер-министр Албании Эди Рама неоднократно участвовал в мероприятиях Южного газового коридора в Баку и встречался с главой нашего государства.

Греция и Болгария также уже являются непосредственными участниками системы поставок азербайджанского газа. Для Греции важны не только закупки, но и роль страны в региональной газовой инфраструктуре. Болгария, в свою очередь, получает дополнительные возможности благодаря соединению газовых систем и развитию интерконнекторов. Таким образом, энергетика становится базой, на которой можно строить сотрудничество в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и инвестициях.

Хорватия представляет интерес прежде всего как потенциальный узел газораспределения на Адриатическом побережье. Еще в 2018 году, во время официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Загреб, обсуждались поставки азербайджанского газа и перспективы Ионическо-Адриатического газопровода. Для Хорватии азербайджанское направление может дополнить возможности ее газовой инфраструктуры и укрепить связи с рынками Юго-Восточной Европы.

С Черногорией Азербайджан развивает отношения не только в энергетике. Особое место занимает инвестиционный проект Portonovi - крупный туристический комплекс на побережье Адриатического моря, ставший заметным примером азербайджанского присутствия в регионе. Черногория также заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Азербайджаном в рамках региональных энергетических проектов.

Босния и Герцеговина - еще одно направление, где потенциал отношений значительно шире нынешнего уровня экономических связей. Босния и Герцеговина входит в число стран, которые могут получить дополнительные возможности при развитии Ионическо-Адриатического газопровода. При этом перспективы такого сотрудничества будут зависеть от способности участников согласовать технические, финансовые и политические условия проекта.

Что до Румынии, то она имеет для Азербайджана значение не только как рынок природного газа, но и как партнер в Черноморском регионе. Бухарест участвует в развитии энергетических связей с Каспием, а географическое положение страны позволяет рассматривать ее как один из узлов для дальнейшего движения энергоресурсов в Центральную и Восточную Европу. Важное направление - сотрудничество в области транспортной связанности и зеленой энергетики, включая инициативы, связывающие Каспийский регион с европейскими рынками.

Отдельно следует упомянуть Венгрию, которая географически относится к Центральной Европе, но тесно связана с балканским энергетическим пространством. Она получает азербайджанский газ и заинтересована в расширении поставок и развитии региональных маршрутов. В совокупности отношения с Болгарией, Грецией, Румынией, Сербией, Венгрией, Северной Македонией и Словенией формируют широкую сеть, в которой Азербайджан выступает не просто поставщиком, а одним из участников европейской энергетической архитектуры.

При этом балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева не ограничивается одной отраслью или группой государств. В ней сочетаются отношения с членами Европейского союза, странами-кандидатами на вступление в ЕС и государствами, которые проводят самостоятельную внешнюю политику. Баку выстраивает отношения с каждой столицей исходя из конкретных возможностей. И это не просто правильный, но и доказавший свою высокую эффективность подход.