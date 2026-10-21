https://news.day.az/officialchronicle/1868712.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября в рамках визита в Узбекистан вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом "Вечный город" в Самарканде.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО
21 октября в рамках визита в Узбекистан вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом "Вечный город" в Самарканде.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе ознакомления с комплексом Лейла Алиева встретилась с первой леди Турции Эмине Эрдоган и заместителем Премьер-министра Таджикистана Дилрабо Мансури, тепло побеседовала и сфотографировалась с ними на память.
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