Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы

Уровень государственного долга Великобритании впервые превысил £3 трлн ($4 трлн). Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что объем внешнего долга британского правительства в сентябре этого года составил £24,52 млрд, что выше прогнозируемого уровня.

В то же время дефицит бюджета вырос до £97,8 млрд, что на £6 млрд больше ожидаемого, но все еще на £4,4 млрд меньше, чем было в 2025 году.

В 2025 году СМИ неоднократно писали о финансовых проблемах Великобритании. Профессор Кембриджского университета Яджит Чадха отмечал, что страна может быть вынуждена обратиться за экстренным кредитом к Международному валютному фонду из-за растущих экономических проблем.