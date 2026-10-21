Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Парламентская комиссия армянского парламента по внешним отношениям обсудила и одобрила рамочное соглашение между Арменией и США по TRIPP. Ранее соответствующим Конституции соглашение признал Конституционный суд. До ратификации в парламенте осталось недолго. Соглашение будет ратифицировано, потому что даже оппозиция не станет очень уж усердствовать в критике. Все в Армении понимают, что TRIPP - это единственный и в случае провала последний шанс страны выйти в люди.

Однако в ходе обсуждений оппозиционных депутатов больше интересовал не проект, а совсем другие вопросы. Главу МИД Арарата Мирзояна забросали вопросами, рассчитывая припереть власти к стенке. Единственным вопросом, касающимся темы обсуждения, было настойчивое желание оппозиции узнать, будут ли внесены в национальное законодательство какие-то изменения в связи с проектом, в частности касательно пошлин и таможенных тарифов. Крикуны не решились напрямую спросить, какими будут пошлины и все такое для Азербайджана. Реваншистов интересует только это, а не экономическая выгода, транзитная функция их страны и ее включение в международную логистику. Это все мелочи по сравнению с задачей любыми путями не позволить Еревану выполнить свои обязательства о беспрепятственном транзите из Азербайджана в Азербайджан. Так как вопрос не был задан прямо, Мирзоян тоже сделал вид, что не понял, о чем речь.

В вопросе про Конституцию ему это не удалось, и отвечать пришлось. Он заявил, что армянская сторона не разделяет подходы азербайджанской стороны по данному вопросу. И успокоил оппозицию, сказав, что никаких переговоров по этому поводу с Азербайджаном не ведется, а сама Армения готова подписать мирный договор хоть сейчас. Прямо сейчас? А Мирзоян в курсе, что его босс отложил мир до 2031 года?

Ну, к чему готова Армения, хорошо известно. Понятно, что она с большим удовольствием поставит подпись под документом, который можно будет считать бесполезной бумагой в связи с противоречием содержащихся в нем положений Конституции РА. Можно получить какие угодно заключения из Конституционного суда, можно клясться мамой, что ничего против соседей в Основном законе нет и пока жив Пашинян, новых конфликтов и претензий не будет. Это просто. Но реальность совсем иная. И Мирзоян не может не понимать, почему Баку так настаивает на изменениях в Конституцию.

Признание Арменией по мирному договору территориальной целостности Азербайджана превращается в ничто, когда на стол выкладывается Конституция, отсылающая к Декларации о независимости, провозглашенной Республикой Армения с включением в свой состав территорий Азербайджана. Может быть, в команде Пашиняна реально не осознают значимость Конституции? Не понимают, что это не просто свод правил и указаний, а основа, на которой построено государство?

Подходы Азербайджана совершенно справедливы, и не соглашаться с ними означает желание получить мир только на бумаге. В Ереване этого не могут не понимать. Вероятно, перенос Пашиняном подписания мира на 2031 год связан именно с этим. Он не знает, что делать с этой необходимостью и как ее реализовать. Тогда он неискренен, говоря, что думает о мире для будущих поколений, потому что после его ухода те, кто не думают о будущих поколениях, немедленно обратятся к матушке-Конституции, дающей им право снова открыть рот на чужой кусок пирога. Мирный договор будет объявлен противоречащим Конституции, что будет правдой. Он действительно противоречит Основному закону Армении, построившему государство, в том числе на чужих территориях.

Никто не требует от Еревана переписать Декларацию о независимости. Этот токсичный документ перейдет на уровень простого клочка бумаги, когда из преамбулы Конституции будет удалена отсылка к нему. Армения, можно сказать, вымоет, наконец, руки. Пока же на них остается кровь.

Как можно не понимать этих элементарных вещей?

Правительство Пашиняна должно использовать все свои ресурсы для того, чтобы решить этот вопрос. Потому что Азербайджан не станет подписывать мир без гарантий. А честное слово Пашиняна гарантией быть не может. Да, мы верим, что он хочет мира, что его команда перевоспитана, а общество находится на пути к перевоспитанию. Но мы также прекрасно знаем, что все это мгновенно вернется в прежнее состояние, если прозвучит зов к мракобесию.

Чтобы этого избежать, следует не успокаивать оппозицию "не разделением подходов", а принимать меры.

Что же касается переговоров с Азербайджаном, которые "не ведутся", то Баку не вел и не ведет с Ереваном переговоры по армянской Конституции. Какие тут могут быть переговоры? Это внутреннее дело Армении. К тому же вариантов в решении вопроса нет. Ответ у этой задачи только один. Баку лишь высказал свое мнение и указал на перспективы. А решать самим армянам, разделять им эти подходы или нет.

Всем было бы лучше, если бы разделили.