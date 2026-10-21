Azərbaycanlı itkinlərdən qalmış xatirə əşyaları Brüsseldə nümayiş olunub - FOTO
2026-cı il oktyabrın 21-də Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərinin Avropa İttifaqının əsas təsisatlarının yerləşdiyi mərkəzi "Schuman" meydanında "Qarabağ İtkin Ailələri" İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə azərbaycanlı itkin ailələri aksiya keçirib.
Day.Az xəbər verir ki, aksiya ötən gün Brüsseldə - Avropa Parlamentinin qarşısında - "Place du Luxembourg" meydanındakı aksiyanın davamı olub.
Aksiyada vurğulanıb ki, Ermənistan 4010 nəfər azərbaycanlı itkinin taleyinə hələ də aydınlıq gətirməyib, onlar barədə məlumatları gizlətməkdə davam edir. Sülh gündəliyinin irəlilədiyi bir dövrdə itkinlərlə bağlı informasiyaların xüsusi önəmi diqqətə çatdırılıb.
Azərbaycanlı itkin ailələri Ermənistanı daim müdafiə edən, beynəlxalq münasibətlərdə anaxronizm və atavizm nümunəsi kimi qəbul edilən Avropa Parlamentinin bir dəfə də olsun azərbaycanlı itkinlərlə bağlı məsələ qaldırmadığını bildiriblər.
"Qarabağ İtkin Ailələri" İctimai Birliyinin sədri Könül Behbudova itkinlərlə bağlı aksiyaların davamlı olacağını açıqlayıb.
Aksiya çərçivəsində Azərbaycanın itkin düşmüş şəxslərinin fotoşəkilləri, geyimləri və məktub zərflərindən ibarət xüsusi instalyasiya nümayiş etdirilib. Zərflərdə itkinlərin dilindən təsirli sözlər ziyarətçilərdə dərin təəssürat yaradıb. Ziyarətçilər itkin ailələrinə dəstək mesajları yazıb, xatirə lentləri bağlayıb və güllər qoyaraq həmrəylik nümayiş etdiriblər.
"Qarabağ İtkin Ailələri" İctimai Birliyi Azərbaycanın QHT Agentliyinin 2026-cı il üzrə qrant müsabiqəsində "Yoxluğun sədası" layihəsi üzrə qalibdir.
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