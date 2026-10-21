300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО

Книги, встречи с любимыми авторами, новые имена в литературе и более 300 мероприятий за семь дней. Бакинский Экспо-центр вновь стал местом притяжения для тех, кто ценит печатное слово и верит, что даже в эпоху цифровых технологий книга сохраняет особое место в жизни человека. 21 октября здесь состоялась церемония открытия XII Бакинской международной книжной выставки, организованной Министерством культуры Азербайджана, сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

Семь дней, десятки стран, сотни мероприятий и множество историй, ожидающих своего читателя. В мире, где внимание всё чаще принадлежит экранам, бакинская выставка предлагает сделать паузу, взять в руки книгу и вспомнить: некоторые открытия начинаются не с нажатия кнопки, а с первой прочитанной страницы.

В этом году выставка обращается к читателям с говорящим девизом - "Жизнь больше экрана: один ребёнок, одна книга, один настоящий мир". За этими словами - стремление привлечь внимание подрастающего поколения к чтению, напомнить о ценности живого общения с книгой и показать, что мир литературы способен предложить гораздо больше, чем бесконечная череда изображений на экране.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, президент НАНА, академик Иса Габиббейли, первый секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, государственные и общественные деятели, представители литературного, научного и культурного сообщества, дипломатического корпуса и молодежи.

Книга как пространство диалога

Нынешняя выставка объединила участников из 32 зарубежных стран. Свои стенды представили 59 иностранных организаций и 148 местных издательско-полиграфических предприятий, а также организаций, работающих в сфере книжного искусства. За цифрами - возможность познакомиться с новыми изданиями, открыть для себя незнакомых авторов, увидеть тенденции книжного рынка и наладить профессиональные контакты.

Особое место в программе занимают встречи с писателями и учёными из Азербайджана, Турции, США, Великобритании, Польши, Саудовской Аравии и других стран. Такие встречи превращают книжную выставку из площадки для демонстрации изданий в пространство живого литературного общения, где читатель может напрямую обратиться к автору, узнать историю создания произведения и по-новому взглянуть на знакомые книги.

Почётными авторами выставки от Азербайджана стали народный поэт Сабир Рустамханлы и известная детская писательница Рейхан Юсифгызы. Зарубежную литературу представляют писательница иранского происхождения Саринуш Сани и известный британский автор детской и подростковой литературы Даррен Симпсон.

Более 300 поводов открыть книгу

В течение семи дней посетителей ждёт насыщенная программа, включающая более 300 мероприятий. Презентации новых книг, автограф-сессии, конференции, литературные встречи, программы чтения и музыки - каждый сможет найти здесь что-то интересное для себя.

При этом организаторы уделяют внимание не только читателям и авторам, но и развитию всей книжной индустрии. В рамках выставки предусмотрены площадки для сотрудничества между издателями, книготорговыми организациями и другими представителями отрасли. Партнёром мероприятия выступает SOCAR.

На церемонии открытия литературная атмосфера дополнилась музыкой и танцами: коллектив Государственной детской филармонии Азербайджана представил праздничную программу. После официальной части министр культуры Адиль Керимли и гости ознакомились со стендами ряда стран и издательств.

От читательского интереса - к развитию книжной индустрии

Современная книжная отрасль развивается в условиях стремительных технологических изменений. Однако роль литературы не ограничивается досугом: книга сохраняет историческую память, передаёт знания между поколениями и участвует в формировании общественных ценностей.

В этой связи перед Министерством культуры стоят задачи по дальнейшей популяризации чтения и совершенствованию механизмов регулирования книжной индустрии с учётом новых реалий. Важными направлениями остаются защита авторских прав, соблюдение интересов издателей и представителей книжной торговли, а также сохранение интеллектуальной собственности. От согласованной работы всех участников отрасли во многом зависит, насколько доступной и востребованной будет книга для современного читателя.

Отдельное внимание в рамках выставки уделено самому читателю. Здесь проходит онлайн-голосование "Выбери своего автора" в номинации "Самый читаемый автор - 2026". Из списка 50 писателей, представленных издательствами, книжными магазинами и библиотеками, участники голосования могут выбрать своего фаворита и поддержать его.

Таким образом, у читателей появляется возможность не только знакомиться с литературными новинками, но и самим влиять на определение наиболее востребованных авторов.

XII Бакинская международная книжная выставка продлится до 27 октября. Её двери открыты ежедневно с 10:00 до 20:00, а вход для посетителей бесплатный. Для удобства жителей Баку и гостей столицы организовано специальное автобусное сообщение от станции метро "Кёроглу" до Бакинского Экспо-центра с интервалом в 20 минут.