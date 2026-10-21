В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО

21 октября в Брюсселе в Европейской службе внешних связей ЕС (European External Action Service) состоялась встреча с членами общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабаха".

Как сообщает Day.Az, с семьями пропавших без вести азербайджанцев встретились политический советник специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Окке Бувман (Okke Bouwman) и координатор по связям с Азербайджаном Марко Кардинали (Marco Cardinali).

В ходе встречи, продолжавшейся около часа, семьи пропавших без вести азербайджанцев заявили, что даже после завершения конфликта Армения не предоставила никакой информации об их близких.

Председатель общественного объединения Кёнюль Бехбудова отметила, что накануне, 20 октября, семьи пропавших без вести азербайджанцев провели акцию протеста на площади Place du Luxembourg перед Европейским парламентом в Брюсселе и приняли заявление.

Она подчеркнула, что Армения несёт прямую ответственность за судьбу пропавших без вести азербайджанцев и обязана поделиться с Азербайджаном информацией о местонахождении массовых захоронений. К. Бехбудова отметила обнаружение на сегодня на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана 32 массовых захоронений.

На встрече также сообщили, что сегодня в Брюсселе состоялась ещё одна акция семей пропавших без вести азербайджанцев - на центральной площади Шумана. Было подчеркнуто, что семьи пропавших без вести не намерены молчать, пока не получат сведения о своих близких, и продолжат регулярно проводить акции протеста.