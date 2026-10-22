В Баку проходит конференция по цифровой финансовой экосистеме

В Баку проходит конференция на тему "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конфереция проходит при организации Общественного совета при Министерстве финансов Азербайджанской Республики, официальном партнерстве Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана и поддержке Министерства финансов.

В мероприятии примут участие представители государственных органов, частного сектора и общественных организаций, а также профессиональные бухгалтеры. Участники обсудят цифровую трансформацию государственных финансов, перспективы ее развития, эффективное управление финансовыми данными и современные подходы к повышению прозрачности и подотчетности.

В рамках конференции состоятся две панельные сессии на темы "Цифровизация государственных финансов: межсистемная интеграция и новая модель управления" и "Обеспечение устойчивости в управлении данными государственных финансов".

В ходе панельных дискуссий основное внимание будет уделено переходу государственных финансов к единой цифровой модели управления, расширению межсистемной интеграции и развитию национальной цифровой инфраструктуры. Также будут рассмотрены вопросы цифровизации фискальной политики, развития цифровой платежной инфраструктуры и формирования безопасной и гибкой расчетной среды для проведения государственных финансовых операций.

Кроме того, участники обменяются мнениями о способах укрепления общественного доверия к цифровой финансовой экосистеме, применении основанных на данных аудиторских и аналитических подходов для оценки эффективности использования государственных средств, переходе к ориентированной на результаты фискальной политике и совершенствовании информационных баз в сфере государственных закупок.

Отдельное внимание будет уделено оценке конкурентной среды, определению индикаторов риска, анализу финансовых операций и раннему выявлению потенциальных угроз.

В ходе обсуждений также затронут вопросы формирования надежной информационной экосистемы в сфере государственных финансов и роли профессиональных бухгалтеров в этом процессе.

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