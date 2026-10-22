Проект "зеленого" энергокоридора из Азербайджана привлечет миллиардные инвестиции

Для реализации проекта "зеленого" энергокоридора, предусматривающего передачу электроэнергии из Азербайджана в Европу по дну Черного моря, потребуются миллиарды долларов.

Как передает Day.Az, об этом в четверг в ответ на запрос Trend заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, технико-экономическое обоснование проекта подтвердило его техническую и экономическую целесообразность.

"Азербайджан начал свой путь как нефтяная страна около 150 лет назад, а после обретения независимости стал также страной природного газа. В XXI веке следующим логичным шагом является становление Азербайджана в качестве страны "зеленой" энергетики. Страна обладает значительными ресурсами возобновляемой энергии, особенно морской ветроэнергетики, потенциал которой можно масштабировать", - отметил он.

По словам Э.Солтанова, проведенное технико-экономическое обоснование показало, что возобновляемая энергия Азербайджана может поставляться в европейские страны в западном направлении, подобно нефти и природному газу.

Он также напомнил о создании совместного предприятия с участием Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии для продвижения проекта.

"Сначала появилась идея, затем концепция, после этого было проведено технико-экономическое обоснование, которое подтвердило техническую и экономическую возможность реализации проекта. Следующий шаг - определить, как его реализовать. Необходимо определить источники финансирования, включая международные финансовые институты, чтобы перейти к реализации идеи, концепции и результатов технико-экономического обоснования", - отметил Э.Солтанов.

Он подчеркнул, что проекты такого масштаба требуют многомиллиардных инвестиций и нескольких лет для реализации.

"Вместо ожидания быстрых результатов необходимо придерживаться стратегического видения и сосредоточиться на нем", - сказал он.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее строительство подводного энергетического кабеля мощностью 1 000 МВт и протяженностью 1 195 километров по дну Черного моря.

Кабель предназначен для передачи "зеленой" электроэнергии, вырабатываемой в Азербайджане и Грузии, в Румынию с последующей транспортировкой в Венгрию и другие страны Европы. Проект призван расширить доступ европейских стран к возобновляемым источникам энергии Кавказского региона.

В сентябре 2024 года румынский оператор системы передачи электроэнергии Transelectrica, грузинский оператор Georgian State Electrosystem, азербайджанская энергокомпания AzerEnerji и венгерская энергокомпания MVM учредили совместную компанию для реализации проекта прокладки подводного кабеля по дну Черного моря.