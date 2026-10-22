Азербайджан ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов

С 21 по 23 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия) проходит Routes World 2026 - один из ведущих международных авиационных форумов, посвящённых развитию маршрутных сетей. Мероприятие, организованное Routes, объединяет авиакомпании, аэропорты и туристические организации для обсуждения новых маршрутов и установления стратегических партнёрств. В этом году в форуме принимают участие представители более 230 авиакомпаний и свыше 110 стран.

Как передает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Азербайджан на форуме совместно представляют ЗАО "Azerbaijan Airlines" и Азербайджанское бюро по туризму.

В рамках мероприятия состоялся ряд двусторонних встреч с международными авиаперевозчиками при участии председателя правления ЗАО "Azerbaijan Airlines" Самира Рзаева, председателя правления Азербайджанского бюро по туризму Флориана Зенгстшмида и руководства аэропортов Азербайджана. В ходе переговоров обсуждались перспективы открытия новых прямых рейсов из аэропортов страны, привлечения новых авиакомпаний на азербайджанский рынок и расширения сотрудничества с действующими партнёрами.

Программа деловых встреч включает переговоры с представителями Lufthansa Group, AirAsia Group, Air Serbia, Aegean Airlines, Etihad Airways, Transavia France, Malaysia Airlines, easyJet, Jazeera Airways, Oman Air, Wizz Air и VietJet Air.

Совместное участие авиационных и туристических структур Азербайджана в форуме направлено на согласованное развитие международной маршрутной сети и продвижение туристического потенциала страны. Главная цель - расширение воздушного сообщения Азербайджана с международными направлениями, увеличение выбора прямых рейсов для пассажиров и содействие росту въездного туристического потока.