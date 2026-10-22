В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО

Азербайджан рассчитывает принять окончательное инвестиционное решение по проекту зеленого энергетического коридора мощностью 4 гигаватта в 2029 году.

Как передает Day.Az, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в Баку состоялся форум "Зеленый энергетический коридор: от технико-экономического обоснования к реализации", в рамках которого результаты технико-экономического обоснования проекта впервые были представлены международным инвесторам, финансовым институтам и деловым партнерам.

П.Шахбазов отметил, что цель заключается в принятии окончательного инвестиционного решения по проекту в 2029 году на основе устойчивой бизнес-модели, надежных механизмов финансирования и прочных партнерских отношений.

По его словам, зеленый энергетический коридор, который соединит значительный потенциал Каспийского моря в сфере возобновляемой энергетики с европейскими рынками, откроет новые возможности для укрепления энергетической безопасности, диверсификации источников энергии и развития региональной энергетической интеграции.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее строительство подводного энергетического кабеля мощностью 1 000 МВт и протяженностью 1 195 километров по дну Черного моря.

Кабель предназначен для передачи "зеленой" электроэнергии, вырабатываемой в Азербайджане и Грузии, в Румынию с последующей транспортировкой в Венгрию и другие страны Европы. Проект призван расширить доступ европейских стран к возобновляемым источникам энергии Кавказского региона.