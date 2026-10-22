Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов

Центральный банк Азербайджана подготовил и направил правительству законодательный пакет, отражающий базовые принципы исламских финансов и предусматривающий пять основных продуктов, три из которых относятся к активам, а два - к обязательствам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде, выступая в четверг на III Форуме исламских финансов.

Он отметил, что цель инициативы заключается в создании понятных для участников рынка правил, обеспечении правовой определенности, формировании соответствующих механизмов управления рисками и защите прав потребителей.

"Считаем, что важнейшим фактором формирования устойчивого рынка является создание правильной, прогнозируемой и прозрачной законодательной среды. Второй наш приоритет - обеспечение конкурентной нейтральности по отношению к традиционному банковскому сектору. Мы не считаем правильным облагать операции с одинаковой экономической сущностью разными налогами или сборами только из-за различий в их юридической и договорной форме.

По этой причине особое значение имеют нейтральность налогов и сборов, гармонизация соответствующих правовых процедур и интеграция продуктов исламских финансов в существующую финансовую инфраструктуру. В то же время механизм страхования сбережений и депозитов является одним из важных условий такой интеграции", - сказал он.

Ш.Махмудзаде добавил, что развитие исламских финансов требует новых знаний и навыков.

"Речь идет не только об исламском банковском деле, но и о повышении квалификации специалистов в области исламского права, исламского бухгалтерского учета и управления рисками в сфере исламских финансов. Поэтому развитие подготовки кадров в сотрудничестве с образовательными учреждениями, профессиональными объединениями, финансовыми институтами и международными партнерами является одним из важных приоритетов", - подчеркнул он.